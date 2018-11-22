Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüşecek!
CHP, yerel seçimler için İyi Parti'den sonra Saadet Partisi ile de görüşecek.
CHP ve İyi Parti arasında yerel seçimler için işbirliği görüşmeleri sürerken Meral Akşener ittifaka 'yeşil ışık' yakmıştı.
İddiaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ileri bir tarihte görüşme planlıyor.
İttifak değil, dirsek teması
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapacağı görüşme hakkında, Kılıçdaroğlu’nun bir görüşme talebinde bulunduğunu, gelecek hafta başında görüşebileceklerini, ittifaklarla ilgili kanaatlerini daha önce duyurduklarını, mahalli seçimlerde ittifakların söz konusu olmadığını ancak seçim bölgeleri bazında birtakım dirsek temaslarının olabileceğini söylediklerini belirtti.
Millet İttifakı’nı kurmuşlardı
CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 24 Haziran seçimlerinde bir araya gelerek "Millet İttifakı"nı oluşturmuşlardı.