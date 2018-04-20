Kılıçdaroğlu, "iyi" derken Akşener'i mi kastetti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamadaki "iyi" vurgusu akıllara Meral Akşener'i getirdi.

Güncellenme 20 Nisan 2018 12:02

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair bazı değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun "Haziran güzel bir aydır. ‘İyi’lerin kazandığı, kötülerin kaybettiği bir aydır" cümlesinden yol çıkarak CHP'nin adayının Meral Akşener olabileceği ihtimalini yazdı.

CHP'nin adayı kim olacak?

Altaylı siyaset kulislerine bomba gibi düşecek bir yazı kaleme aldı. Bir süredir CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair tartışmaları ele alarak ihtimalleri değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının dün adaylıkla ilgili sorduğu soruyu, karanlığın az ama aydınlığın en fazla olduğu ayın haziran ayı olduğunu, Haziran ayında ağaçların çiçeğe durduğunu, Haziran'ın aynı zamanda kirazların bol olduğu bir ay olduğunu, herkese iyi bir Haziran dilediğini, Haziran'ın iyilerin kazandığı ve kötülerin yenildiği bir ay olduğunu sözleri ile cevaplamıştı.

İYİ Parti mi demek istedi?

Bu sözleri değerlendiren Altaylı, "iyilerin kazandığı" ifadesine vurgu yaparak İYİ Parti'den bahsedildiğini, CHP'nin adayının Meral Akşener olabileceğini iddia etti.

Akşener'i mi aday gösterecekler?

Altaylı, bu cümleyi çok manidar bulduğunu, "İyi’lerin kazandığı" derken bir İYİ Parti çağrışımı oluştuğunu, bunun bir ittifak mesajı mı yoksa CHP’nin adayının Meral Akşener olma ihtimali mi olduğunu çözemediğini söyledi.

Daha önce Bahçeli bu isme karşı çıkmış

Altaylı, CHP'nin 2014'teki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP'ye çatı adayı olarak Meral Akşener'i önerdiğini ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu isme sert çıktığını ileri sürdü.

İhsanoğlu'nu MHP önermiş

Siyasi bir vakıa olarak bakılan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun ise MHP tarafından CHP'ye önerildiğini iddia eden Altaylı, CHP'nin bu kez MHP'ye kabul ettiremediği Meral Akşener'i aday göstereceğini vurguladı.

Altaylı ayrıca Kılıçdaroğlu'nun "İyi" derken kastının bu olup olmadığını da irdeledi.