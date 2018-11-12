Kılıçdaroğlu, İstanbul adayını üstü kapalı açıkladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu'nu öven Kılıçdaroğlu, akıllara "CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu mu?" sorusunu getirdi.

Güncellenme 12 Kasım 2018 09:57

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adaylığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ima etti.

İstanbul adayı İmamoğlu mu?

Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'e konuşan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun çok başarılı bir başkan olduğunu, Beylikdüzü'nün çehresini değiştirdiğini, Beylikdüzü'nü tam bir modern kent havasına büründürdüğünü, buranın yeni yeni büyüyen bir ilçe olduğunu, İmamoğlu’nun son derece planlı, modern şehircilik anlayışına uygun bir kentleşmeyle büyümesini, gelişmesini sağladığını, kendisine oy veren, vermeyen ayrımına gitmediğini, herkese eşit hizmet götürdüğünü, uyuşturucu batağı olan yerleri kültür merkezine dönüştürdüğünü, bütün ailelerin son derece memnun olduğunu söyledi.

İmamoğlu ile konuşmuş

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun bir görüşme gerçekleştirdiğini, bu sabah kendisiyle konuştuklarını, okula yeni başlayan her çocuğun parka kendi adına bir ağaç diktiğini, ağaçların da çocuklarla büyüyeceğini, kent kültürünün bu olduğunu, 80 yaşına geldiğinde 'Bu ağacı ben diktim' diyeceklerini, AK Partili belediyelerde yaşayan vatandaşların hafta sonlarını CHP'li belediyelerin bulunduğu yerlerde geçirdiklerini, Beylikdüzü’nün de bunlardan biri olduğunu belirtti.

CHP İstanbul’u alırsa ne olur?

İstanbul'un kentsel dönüşüm problemini en kısa sürede, bilimsel bir bakış açısıyla çözeceklerini iddia eden Kılıçdaroğlu, kimsenin yerinden, yurdundan edilmeyeceğini, dünyanın saygın örneklerinde olduğu gibi parklarıyla, sosyal alanlarıyla, depreme dayanıklı okul, hastane gibi binalarıyla başta aşağıya bilimsel akılla planlanmış, su ve orman kaynakları koruma altına alınmış bir kent olacağını, İstanbul’un kamu sorumluluğu bilinciyle ve kamu yararı hedefiyle yönetileceğini, kentin tarihi geçmişi, tüm görkemiyle ortaya çıkartılacağını, İstanbul'da yaşamanın çile değil, keyif olacağını, İstanbul'a ihanet edenlerin, İstanbul'a ihanet ettiklerini itiraf edenlerin İstanbul'un sorununu çözemeyeceğini, bu sorunu CHP’nin çözeceğini, başta İstanbul olmak üzere hiçbir rantiyecinin gözünün yaşına bakmayacaklarını, ilk yapacakları işlerden birinin de İstanbul'un siluetini bozan, Süleymaniye Camii gibi muhteşem, heyecan verici bir eseri bile boğmasına göz yumulan binalar için gereğinin yapılacağını söyledi.