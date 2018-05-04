Kılıçdaroğlu, İnce'nin adaylığını bu sözlerle açıkladı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile partisinin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 10:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce salona birlikte geldi.

AK Parti’ye suçlama

Burada açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti kurduklarını, bütün mazlumlara, ezilen halklara örnek olduğunu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'nin farklı bir döneme evrildiğini, AK Parti'nin bunu fırsata çevirdiğini, 20 Temmuz sivil darbesini yaptıklarını, buna sadece CHP'nin karşı çıktığını, sıfır baraj ittifakı istediklerini, her partinin katıldığı sıfır baraj ittifakını istediklerini, seçme hakkının önündeki engelleri kaldırmak istediklerini, sıfır baraj ittifakı olursa her vatandaşın gönlünde yatan partiye oy verebileceğini, demokrasiyi geliştirmek için ittifak yapmak istediklerini, siyasi partilerin ülkenin çıkarları için bir araya gelmesi gerektiğini, ülkede kutuplaşmayı engellemek için ittifak istediklerini, bu ülkede huzur içinde yaşamak için ittifak istediklerini, bu çağrıyı da tüm siyasi partilere yaptığını ifade etti.

Sandık çağrısı

Kılıçdaroğlu, herkesin seçmen listesini kontrol etmesi gerektiğini, kimsenin tatile gidiyim, yaylaya çıkayım dememesi gerektiğini, herkesin inadına inadına sandıklara gitmesi gerektiğini, Türkiye'nin bugün bir beka sorunu yaşadığını, bu 5 sorunun aşılması gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, İnce'nin adaylığını şu şekilde açıkladı:

Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, 25 Haziran'da Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Seçim bildirgesi için toplantı yapacağız. Kopyacıdan siyaset adamı olmaz. İstedikleri kadar kopyalasınlar. Vicdani hür nesilleri kim yetiştirecek, öğretmen. Bu sorunları çözmek için bir öğretmen sorunları çözmek istiyor. Çaba sarf etmek istiyor. Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel buraya Muharrem İnce."