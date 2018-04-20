Kılıçdaroğlu, İnce'den ne istedi?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu tarafından kabul edilen Muharrem İnce, açıklama yaptı.

Güncellenme 20 Nisan 2018 16:17

Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapan İnce, "Cumhurbaşkanı aday olacak mısınız?" şeklindeki soruya ''Partimin yetkili organlarının kararına saygı gösteririm'' cevabını verdi.

Türkiye’nin huzura ihtiyacı var

İnce, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile süreci görüştüklerini, dertleştiklerini, Türkiye'nin huzura ihtiyacı olduğunu, ülkenin büyük bir uzlaşmaya ihtiyacı olduğunu, seçimin buna çare olacağını söyledi.

Salı günü anketler paylaşılacak

Kendisinin daha önce de söylediğini, CHP genel başkanının doğal cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini ilettiğini, bunu yine ilettiğini, onun kendi takdiri olduğunu, Salı günü PM toplantısı olduğunu, konunun orada görüşüleceğini belirtti.

Partimi zora sokmam

İnce, Kılıçdaroğlu'nun bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını ve onu paylaşacağını, kendisinin partisinin yetkili kurullarına kararlarına saygı gösterdiğini, partisini zora sokacak hiçbir şey yapmayacağını, bunların kimler olduğunu bildiğini ama paylaşamayacağını söyledi.