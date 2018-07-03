Kılıçdaroğlu - İnce görüşmesi neden basına kapalı yapıldı?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce seçim sonrası ilk kez bir araya geldi.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 09:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Muharrem İnce bir araya geldi. Seçim sonrası ikili arasında yapılan ilk görüşme, bir saat gecikmeli başladı, 3 saat sürdü.

Görüşmeye Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile İnce’nin eşi Ülkü İnce de katıldı. Basına kapalı görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Seçimlerden sonra ilk kez bir araya gelen ikili, seçim sonuçları ve partinin gelecek seçimlerde izleyeceği yol haritasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Görüşme öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan İnce, tehdit edildiğine dair iddiaları yalanlamış, kendisi hakkında yazı kaleme alan Fuat Uğur'u eleştirmişti.

İnce paylaştığı mesajlarda şunları söylemişti:

“Bütün kampanya boyunca YSK’nın 16 Nisan referandumunda mühürsüz oyları kanuna aykırı bir şekilde geçerli sayması gibi bir karar alırsa 50 bin avukatla YSK önünde olurum dedim. YSK böyle bir karar almadı, YSK’nın o gün aldığı kararlar sonuca etki edecek ve bizi kuşkuya düşürecek kararlar değildi. O nedenle seçim gecesi YSK önüne gitmedim, gidilmesi yönünde çağrıda bulunmadım. YSK önünde benim kulağıma fısıldayarak konuşan kişi CHP’nin yıllardır YSK Temsilciliğini yapan ve milletvekili adayı olan Mehmet Hadimi Yakupoğlu idi. Seçim gecesi susturulduğum, tehdit edildiğim, kaçırıldığım, açıklama yapamayacak durumda olduğum yönünde söylenen/yazılan/paylaşılan her şey yalandır. ‘Arkadaşlar maalesef bilmediğiniz şeyler var’ diye başlayan tweet benim hesabımdan atılmamıştır. Bu şekilde başlayan tweet ekran görüntüsü sahtedir, düzmecedir.

"Mücadelemiz sürecek"

Ben, ekibim, CHP, diğer siyasi partiler seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik, edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye varım. Seçimin ve seçim sürecinin adil ve hukuka uygun bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyemem ancak seçim sonrasında üretilen komplo teorilerinin doğru olmadığını söylemek için bu açıklamayı yaptım. Bizim verdiğimiz mücadele tek seçimlik bir mücadele değildir, Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek mücadelemiz sürecektir. Şimdi yapılacak iş hatalarımızı, eksiklerimizi gözden geçirip var gücümüzle önümüzdeki seçime hazırlanmak olmalıdır. Bunun için Çarşamba günü Erzurum’dan yola çıkıyoruz.”