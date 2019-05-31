CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, imam hatipli gençlerle bir iftar programında buluştu.

Güncellenme 31 Mayıs 2019 09:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle iftar yaptı. CHP lideri, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

İftara, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Deniz Demir de katıldı. Oruç açtıktan sonra gençlerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, yapılan duaya da eşlik etti.