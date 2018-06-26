Kılıçdaroğlu, HDP'ye verdikleri desteği itiraf etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim sonrası ilk kez yaptığı açıklamada, HDP'ye verdikleri desteği itiraf etti.

Güncellenme 26 Haziran 2018 15:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimler sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti. Tarihi bir yenilgi alan Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının belli olmasından ancak 2 gün sonra açıklama yapması tartışma konusu oldu.

Yenilgiyi kabul etmedi

Seçim sonuçlarını yenilgi olarak kabul etmeyen Kılıçdaroğlu, aksine AK Parti'nin seçimi kaybettiğini, iktidarın istediğinin iki partili bir Meclis olduğunu, şu an ise tüm renkleri Meclis'e taşımayı başardıklarını ileri sürdü.

HDP’ye desteği itiraf etti

Bunun CHP'nin demokrasiye olan bağlılığını gösterdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu itirafı ile CHP seçmeninin HDP'ye ve ayrıca Millet İttifakı'nda yer alan İyi Parti ve Saadet Partisi'ne verdiği desteği itiraf etti.

CHP’nin vekil sayısı azaldı

Bu durumdan memnun olması gözlenen Kılıçdaroğlu'nun verilen destek yüzünden CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısının daha yüksek olmasının önüne geçildiğinin farkında değil gibi davranması ise tepkiyle karşılandı.

Kılııçdaroğlu ayrıca açıklamasında, "Millet İttifakı tarihimizin en önemli demokratik kurumlarından biri olacaktır. Anadolu'yu barıştırdık, Millet İttifakını kurduk. Her türlü baskı ve şantaja rağmen sandık güvenliğini sağlamak bizim namus borcumuzdur" ifadelerini kullandı.