Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirilerine cevap veren Kılıçdaroğlu halkı yine sokağa çağırdı.

Güncellenme 18 Aralık 2018 17:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sokağa çıkın” sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP liderini sert bir dille eleştirmişti.

“Sokağı dar ederiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim. Burası Paris değil. Burası Hollanda da değil. Sen eğer, Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya teşebbüs edersen, o televizyon ekranlarında ne idüğü belirsiz, kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bilesin ki; bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl meydanları dar ettiyse yine dar ederiz” demişti.

"Ben zaten sokaktayım”

Bugün Meclis toplantısında açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ben zaten sokaktayım. Sen vatandaştan uzaksın. Ben sokağa çıkarım, vatandaşla tokalaşırım, kahvede de otururum. Sen kimsin de sokağa çıkarsan yaşatmam diyorsun. Sen ne sanıyorsun kendini" dedi.