Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialara cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer bir ülkede insanlar geçinemediği için kendini yakıyorsa o ülkede kriz var demektir” dedi.

Güncellenme 06 Ekim 2018 16:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kriz yok manipülasyon var” sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, vatandaşın henüz krizi tam hissetmediğini, çarşı pazara tam yansımadığını belirterek, “Bütün bunları dış güçlere bağlıyordu Recep bey. E sen ne yapıyorsun dış güçleri ülkeyi yönetecek hale getirdi? Ülkeyi dış güçler yönetiyorsa sen ne yapıyorsun kardeşim. Sen yönetiyorsan dış güçlere kaptırıyorsan bu milletin yakasından düş kardeşim" dedi.

Erdoğan’ın sözlerine tepki

McKinsey'le yapılan danışmanlık anlaşmasını eleştirmeye devam eden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma yapılmayacak sözlerini değerlendirerek, "Sözleşmeyi iptal etmek zorunda kaldı. O sözleşmeyi imzalayan damat koltuğunda kalacak mı?" ifadelerini kullandı.

“Benim derdim vatandaş”

Kılıçdaroğlu, "İstediğin kadar hakimlerin benim aleyhime tazminat kararı versinler bir adım geri atarsam namerdim. Benim derdim vatandaş. Geçim sıkıntısı çekiyorsa o benim derdim, çocuğuna pantolon alamıyorsa o benimdir, aylarca işsiz gezdikten sonra kendini yakmak zorunda kalıyorsa o benim derdimdir.

“15 milyon doların daha cevabını alamadık”

Man Adası'nda hiçbir belge sahte olmamasına rağmen tazminat cezasına mahkum edildim. 15 milyon doların daha cevabını alamadık. Bu davaların tamamını kazanacağım hiç kimsenin endişesi olmasın.

“Ne bakanlık ne de başbakanlık yaptım”

Bugün yine SSK'yı batırdın demiş, ben ne cumhurbaşkanlığı, ne bakanlık ne de başbakanlık yaptım. Ben devlet kurumunda genel müdürdüm. Yıllardır beni araştırıyorlar müfettiş ordularıyla. Bir açığımı bulamazsın. Külliye'yi kaça yaptığını açıklamıyor. Ben 81 milyon adına bu sorunun cevabını bekliyorum. Bu sarayı kaça mal ettin” ifadelerini kullandı.