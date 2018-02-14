Kılıçdaroğlu hakkında flaş iddia!

AK Parti Milletvekili Külünk, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yerine başka birinin hazırlandığını iddia etti.

Güncellenme 14 Şubat 2018 15:14

Bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

CHP'nin üst yönetiminin bir proje olduğunu iddia eden Külünk, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktaki ömrünün çok uzun olmadığını ileri sürdü.

Metin Külünk iddiasını bir adım daha ileri götürerek, Kılıçdaroğlu'nun yerine birinin hazırlandığını, kim olduğunu da bildiğini söyledi.

Muharrem İnce'nin seçilmesi durumunda CHP'nin başka bir çizgide duracağını iddia eden Külünk, Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, CHP'nin tabanını tepe yönetiminden ayırdığını, tabanın vatancı ve devletçi olduğunu belirtti.

Külünk CHP hakkıda şu ifadeleri kullandı:

"Devletin bekası sözkonusu olduğu zaman tereddütsüz farklılıkları bırakarak ‘ben de onunla birarada olabilirim’ der; ama tepe yönetimi bir proje yönetimidir. CHP’nin başındaki şahsın da genel başkanlık ömrü çok uzun değildir. Yerine birini hazırlıyorlar. Kim olduğunu da biliyorum. İstanbul il Kongresi de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonrasına hazırlıktır."