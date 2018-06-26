Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia!

İstifa edeceği konuşulan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı sonrası bugün saat 14.00'te açıklama yapacak.

Güncellenme 26 Haziran 2018 09:13

24 Haziran seçimlerinden büyük bir oy kaybı ile çıkan CHP, Merkez Yürütme Kurulu'nu bugün saat 11.00'de seçim değerlendirmesi için toplayacak. Siyaset kulislerinde istifa edeceği konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı sonrası bugün saat 14.00'te açıklama yapacak.

Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacak.

AA'nın edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde CHP genel merkezine gelerek bazı genel başkan yardımcılarıyla bir araya geldi.

Burada seçime ve gündeme dair kurmaylarıyla bilgi alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00'de MYK'yi toplantıya çağırdı.

MYK toplantısı sonrası bugün saat 14'te açıklama yapacağı belirten Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının detaylı şekilde ele alınacağı ifade edildi.