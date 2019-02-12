Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kartal'da çöken binayı yapan kişinin şu anda Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu iddia etti.

Güncellenme 12 Şubat 2019 15:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal’da çöken binada 21 vatandaşın hayatını kaybettiğini, o bina ile ilgili çok şey bildiğini, enkazın altında insanlar varken onu politik bir sürecin parçası haline getirmekten kaçındıklarını, o binayı kaçak yaptıran, kaçak kat çıkaran kişinin şu anda Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu, herkesin bu gerçeği bilmesi gerektiğini söyledi.

“99 depreminden bu yana 21 yıl geçti”

Bina inşa ederken kurallarına uygun yapılması gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, deprem olması durumunda çok sayıda binanın yıkılacağını, 99 depreminin üstünden 21 yıl geçtiğini, 21 yılda İstanbul'da bir şeyin değişmediğini, önlem alınmadığını, imar affı ile binaları tescilli tabut haline getirdiklerini belirtti.

“Altınok Öz bütün gün oradaydı”

Kılıçdaroğlu, "Bunları İstanbulluların bilmesi lazım. 25 yıldır İstanbul'u yöneteceksiniz. Ve İstanbul'da binalar deprem olmadan yıkılacak. Bir de iftira çıkardılar; Hayır, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz bütün gün oradaydı! Hiç kimse unutmasın, bunun vebali o yönetimin boynundadır” dedi.

Çekmeköy’de düşen helikopterlerle ilgili açıklama

Dün akşam düşen helikopterde dört askerin şehit olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah’tan rahmet dilediğini, acılı ailelerine de sabır dilediğini belirterek, “Bu marka helikopterle ilgili, bu üretim helikopterle ilgili şunu söylememiz lazım: Bunların yeniden gözden geçirilmesi lazım. Adaletten bahsettik, adalet nedir biliyor musunuz? Adalet komşunun evinde yangın çıkarsa suyla yangını söndürmeye gitmektir. Benim başıma gelmesini istemediğim bir olay, düşüncesini beğenmediğim bir kişinin başına gelirse onun yanında olmak zorundayım. Adalet budur” dedi.