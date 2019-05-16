Kılıçdaroğlu: Davutoğlu'yla defalarca görüştük!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu; Gül, Davutoğlu ve Babacan'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 16 Mayıs 2019 12:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a dair canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

“Defalarca Türkiye'nin sorunlarını görüştük”

YSK’nın İstanbul kararını eleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadelerini kullandı:

"Benim insanlarla ilişkilerim iyidir. Devlete hizmet eden herkese saygı duyarım. A partisi ile B partisi ile sohbet ederim. Düşüncelerim farklı olabilir ama saygı duyarım. Abdullah Gül tarafsızlığını koruyan bir Cumhurbaşkanıydı. Kendisiyle arada konuşurdum. Davutoğlu'yla da defalarca Türkiye'nin sorunlarını görüştük. Babacan'la herhangi bir ilişkim yok" ifadelerini kullandı.