Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözlerle meydan okudu!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu; "Benim için de dokunulmazlığına güvenme dedi. Hapse atıyorsa da atsın" sözleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu.

Güncellenme 29 Mart 2019 10:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; yerel seçimlere iki gün kala hangi illeri alacaklarını açıkladı.

“Bursa'dan bir sürpriz gelebilir”

Kılıçdaroğlu, gittikleri illerde önce belediye başkan adaylarının konuştuğunu belirterek, “Yaptıklarını yapacaklarını anlatıyor Bursa'dan bir sürpriz gelebilir ve çok şaşırıyorum. Bursa benim defalarca bakacağım kentlerden birisi Bursa aslında demokrat bir kent. Geleneği olan bir kent. Eski günlerini geride bırakmış, istismar edilen bir kent” dedi.

Nereleri kazanacaklar?

CHP’nin alacağı illeri açıklayan Kılıçdaroğlu, “Bakıyorsunuz turist Eskişehir'e geliyor, Bursa'ya geliyor. Bursa'yı kazanacağız. İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin kazanacağımızı gördüğümüz yerler” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ciddi bir ekonomik krizin göbeğinde”

Kılıçdaroğlu; siyaset ve siyasi fırsatçılığın ayrı olduğunu, “Biz buraları aldık diye hemen erken seçime gidelim denirse bu siyasi fırsatçılıktır. Belediye başkanlarımız vaatlerde bulunuyor, başarı elde ettikleri durumda devam edecekler. Türkiye ciddi bir ekonomik krizin göbeğinde bu önceliğimiz olmalı” dedi.

“15 Temmuz bir darbe girişimidir”

FETÖ’nün darbe girişimi hakkında da düşüncelerini açıklayan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’un hain bir darbe girişimi olduğunu, demokrasiye kast eden edilen bir darbe olduğunu, 20 Temmuz’un ise sivil bir darbe olduğunu, FETÖ vari yapılara devlet içinde son verilmesi gerektiğini söyledi.

“HDP’li adaylar listemizde yok”

Kılıçdaroğlu; PKK’nın bir terör örgütü olduğunu belirterek, “HDP, parlementoda grubu bulunan bir siyasi partidir. HDP’li adaylar listemizde yok. Benim içinde dokunulmazlığına güvenme dedi. Hapse atıyorsa da atsın. Tehdit şantaj üzerinden siyaset yapılmaz. Bu kadar ayrımcılık yeter. Varsa bir eksiğimiz söylesin ama herkesi terörist ilan etti. Meral Hanımı, beni, Temel beyi, hal esnafını terörist ilan etti” dedi.