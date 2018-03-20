Kılıçdaroğlu "Çiftlik Bank" mağdurlarına adres gösterdi!

Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank mağdurlarına seslenerek paralarını BDDK'dan alabileceklerini söyledi.

Güncellenme 20 Mart 2018 15:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Çiftlik Bank mağdurlarına seslenerek, "Paralarınızı alabilirsiniz, ama o tosundan değil. BDDK'dan alabilirsiniz" dedi.

"77 bin 843 kişiyi dolandırdı"

Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank'ın kurulduğunu, herkesin gözü önünde 77 bin 843 kişiyi dolandırdığını, 510 milyon lira tokatladığını, bunu hükümetin ve SPK, BDDK, Ticaret Bakanlığı'nın seyrettiğini öne sürdü.

"Paralarınızı alabilirsiniz"

Jet Fadıl olayını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Dolandırılanlara sesleniyorum, paralarınızı alabilirsiniz, ama o tosundan değil. BDDK'dan alabilirsiniz. Ama dava açmanız lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

Bakan yeni uyanmış vatandaş uyanık olsun diyor. Bakan ama görmeyen. Vatandaş 77 bin kişi soyuluyor, valisi, kaymakamı, milletvekili gidiyor. Kimse banka ünvanı kullanamazsın demiyor. Bakan daha 11 tane benzer kuruluş var diyor. Onların da yurtdışına çıkmasını bekliyorlar. Adalet Bakanı onu Uruguay'dan isteyeceğiz diyor. Suçluların iadesine ilişkin sözleşme de yok. Bu bakana söyleyeyim, Recep Bey'e de söyleyeyim, Uruguay'dan besmelesiz et, inek, tosun, öküz getirebilirsin ama bu tosuncuğu getiremezsin.