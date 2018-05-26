Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçim beyannamesini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin seçim beyannamesini açıkladı.

Güncellenme 26 Mayıs 2018 12:35

CHP'nin Ankara'da gerçekleşecek aday tanıtım toplantısında beyannamenin sunumunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı. Slogan, 'Millet için geliyoruz' ve 'Artık tamam' olarak belirlendi.

Türkiye'nin 5 temel sorununu çözeceğiz

Türkiye'nin 5 temel sorununu çözeceğiz. Yaşımıza bakmaksızın, eğitimimize bakmaksızın vatan sevgisiyle Türkiye'nin 5 temel sorununu çözeceğiz. Türkiye'nin en sorunlu alanlarından biri ekonomidir. TL'nin nasıl eridiğini hep birlikte gözlemiyoruz. Türkiye'yi dünyada nasıl lider yapacağız eriyen TL ile mi? Yoksa güçlü bir TL ile mi yapacağız? Çiftçi, emekli, işçi hayatından memnun değil. Fabrikalar yapan değil hapishaneler yapan bir Türkiye hükümeti ile karşı karşıyayız. 81 milyona sesleniyorum bu düzenden memnun olan bir sınıf var. Onun adı rantiye sınıfı. Rantiyeciler memnun. Bir masa bir sandalye ellerinde viski kadehi milyarlar kazanıyorlar. u düzenden memnun olan tek bir sınıf var, o da rantiyeciler sınıfı. Kendisini yakan ,intihar eden rantiyeci var mı? Bu düzeni değiştirmenin sorumluluğu hepimize düşüyor. Bana düşüyor, Muharrem İnce'ye düşüyor. İşçiye, esnafa düşüyor.

Bu düzeni nasıl değiştireceğiz?

Bu düzeni nasıl değiştireceğiz? Bu gerçeği toplumun önüne net şekilde koymamız gerekiyor. Türkiye ekonomisi değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyuyor. 16 yıl Türkiye'ye yönetenler bu değişik ve dönüşümü gerçekleştirebilir mi? Onların seçim bildirgelerini dinledim. Onlarınki ranta dönük. Bizim bildirgemiz insana ve üretime dönük. Ranta dönük bir bildirge değil insana yönelik bir bildirgeyle yola çıktı. Değişimi nasıl yapacağız? Hangi devlete bakarsanız bakın büyük değişim ve dönüşümler planlama ile olmuştur. Eğer bir ülke önümüzdeki 100 yılı planlamışsa o ülke dünyada söz sahibi olur. İşin anahtarı geleceği planlamaktadır. 16 yıldır ülkeyi yönetenler devlet planlama teşkilatını kapattılar. Biz Türkiye'nin geleceğini planlayacak yeni bir kurum oluşturacağız. İnsani Geliştirme Stratejileri ve Bilgi Kurumu'nu kuracağız.

Beyin göçünü tersine çevireceğiz

Eğer bir ülke önündeki 100 yılı planlayamıyorsa geri kalmaya mahkumdur. Biz mademki Türkiye'de büyük bir değişimi sağlayacağız o zaman şimdiden gecikmeksizin geleceğimizi planlamak zorundayız. Bu kurumda Türkiye'nin en saygın bilim insanları çalışacak. Bilgi üretecekler ve geleceği planlayacaklar. Bugün bir başka gerçeğe de tanıklık ediyoruz. Bizim bilim insanlarımız geleceği başka ülkelerde arıyorlar. Yaşadığımız en büyük ayıplardan birisi de budur. Bir de Cumhuriyet'in ilk yıllarına bakın Batı'nın bilim insanları Türkiye'ye geliyordu. Şimdi bizim parlak beyinlerimiz Batı'ya gidiyor. Beyin göçünü tersine çevireceğiz.

Kişi başına düşen gelir 15 bin dolar olacak

Dünya sanayide 4.0'ı konuşuyor. Dünyanın hiçbir lideri yol, köprü yapıyoruz diye övünmez çünkü bunu ayıp sayar. Elin oğlu uzaydan altını nasıl getiririm diye mücadele ediyor. Türkiye'yi bölgesinde 21. yüzyılın lideri yapmaktır. Bilim ve teknolojideki hızlı dönüşüm bizim de hızlı adım atmamıza neden oluyor. Dijital dönüşüme ayak uydurulması gerekiyor. Hızlı değişim ve dönüşüme ayak uyduran firmalar KOBİ'lerdir. KOBİ'lere biz ne yapacağız? Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olduğu CHP'nin parlamentoda çoğunluğu olduğu Türkiye'de KOBİ'lere vergi ve sigorta borcun yoksa 1 yıl süreyle 0 faizli kredi vereceğiz. Vergi ve prim borcu zamanında ödenince devlet en az 322 milyar lira az borçlanacak. Türkiye, dünyanın en büyük faizini ödemeyecek. Bu vergisini ve sigortasını zamanında ödeyenler için. Piyasalara istikrar gelecek. Herkes neyin ne yaptığını bilecek. KOBİ de kendisine yol çizecek. Kayıt dışı büyük ölçüde sonlandırılacak. Katma değeri fazla olan şirketlere de yine sıfır faizli kredi imkanı sağlayacağız. Bunun sonucu da ihracatımız geleneksel ürünlerin dışına çıkacak ve çok daha fazla döviz getirisi olan Türkiye'yle karşı karşıya olacağız. Türkiye en geç 5 yılda orta gelir tuzağını aşacak ve kişi başına düşen gelir 15 bin dolar olacak.

Tarımda Türkiye'yi dünya lideri yapacağız

Fiskobirlik, TARİŞ, Çükobirlik, Et ve Süt Kurumu gibi kurumları yeniden ayağa kaldıracağız. Çiftçiyi güçlendireceğiz. Fındıkta dünya lideriyiz. Ama fiyatını biz belirlemiyoruz. Karadeniz'de fındık borsasını kuracağız. Fiyatını Türkiye belirleyecek. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız ifade etti çiftçiye mazotu KDV'siz ve ÖTV'siz 3 liradan vereceğiz diye. İtiraz ettiler, sayın İnce bindi çiftçinin traktörüne doldur bakalım şu traktörünü dedi. 5 lira 72 kuruşa litresi mazot aldı. Tarım Bakanı'nın Türkiye'den haberi yok. Tarım teknoloji liseleri kuracağız. Çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapacağız. Çiftçi bir yıl önceden ne üreteceğini bilecek ve kar edecek. Mazotu düşük fiyattan vereceğiz. Muharrem İnce'nin de Kılıçdaroğlu'nun da sözü tarımda Türkiye'yi dünya lideri yapacağız.

Şeker fabrikalarını geri alacağız

Şeker fabrikalarını geri alacağız. Onlar bu milletindir, birilerini değil. Esnaf zor durumda biliyorum. Esnaf bakanlığı kuracağız. Onlar diyorlar ki biz zaten esnafı bitireceğiz. Sabahın köründe dükkanı açan esnaf için biz diyoruz ki, senin kira stopajı derdinden kurtaracağız. Esnaf Bakanlığı kurup bütün sorunlarını çözeceğiz.

Anadolu'yu şaha kaldıracağız

Anadolu'yu şaha kaldıracağız. Anadolu'nun içini dolduracağız. O Kuvay-i Milliye hareketinin göz bebeği Anadolu'yu yeniden şaha kaldırmak benim de Muharrem İnce'nin de namus borcudur. İki dev projeyle Anadolu'yu şaha kaldıracağız.

Bir yılda 180 bin öğretmen atayacağız

Bir yılda 180 bin öğretmen atayacağız. Öğretmenler kadrolu olacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ayrıca birer maaş ikramiye vereceğiz. Rantiyeye değil öğretmene vereceğim. Rantiyeye değil üretene vereceğim. Ve bir darbe kurulu olan YÖK'ü kaldıracağız.