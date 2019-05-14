Kılıçdaroğlu: Biz özgürlükçü bir partiyiz!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partilerinin özgürlükçü olduğunu AK Parti'nin de yasakçı olduğunu ileri sürdü.

Güncellenme 14 Mayıs 2019 14:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yasakçı değil, özgürlükçü olduğunu ve demokrasiyi her ortamda savunmak zorunda oldukları söyledi.

“Her inanca saygılıyız”

İnsanların inançları dolayısıyla ötekileştirilmesini asla kabul edemeyeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Her inanca saygılıyız. Evrensel değerleri benimsiyoruz. Ramazan sofraları kuruluyor. Dualar okunuyor. Sonra bir kişi kürsüye çıkıyor ağza alınmadık ne varsa her şeyi söylüyor. Bu olmaz bu doğru değildir. Sofraya gelen vatandaş ben buraya ibadet mi geldim diye düşünürken kendisini adeta cehennemin ortasında buluyor. Biz özgürlükçü bir partiyiz yasakçı bir parti değiliz. Her inanca saygımız var. AK Parti yasakçı bir partidir” dedi.

“Üzerinden 5 yıl geçti”

Kılıçdaroğlu, hala adalet arayan aileler olduğunu dile getirerek, “Soma faciasını asla unutmayacağız. Üzerinden 5 yıl geçti. 2014-2018 arasında 299 madencimiz daha hayatını kaybetti. Yaşanan sürede bir o kadar madencimizin hayatlarını kaybettiklerini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“24 yıldır evlatlarını arıyorlar”

Cumartesi Anneleri’nin evlatlarını aradığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “24 yıldır Cumartesi Anneleri evlatlarını arıyor. İlk kez 27 Mayıs 1995'te çocuklarımızı istiyoruz dediler. Gözaltına alındı çocukları sonra bir daha haber alamadılar. Bu annelerin tek isteği oğlumuzun kemiklerini verin mezarını nerede gösterin. Bunu istiyorlar. Her cumartesi geldiler Galatasaray Meydanı'na. Biber gazıyla bu anneler dağıtıldı. Ne günahı var bu annelerin? Devleti yönetenlerin bu annelerin talebini yerine getirmesi gerekmiyor mu? Nasıl oluyor da siz bu anneleri copluyorsunuz? Hangi vicdan bu annelerin üzerine sopayla gider. Nerede vardır bu? Anne bu. Eline silah almadı. Tek istediği benim evladım nerede?” dedi.