Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağını ben kaldırdım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu; üniversitelerde başörtüsü yasağının kendisi tarafından kaldırıldığını söyledi.

Güncellenme 21 Mart 2019 10:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi’nin kanalı TV5’e konuk oldu. Kılıçdaroğlu, buradaki açıklamalarında muhafazakar kesime yaranmak için ilginç açıklamalarda bulundu.

“Başörtülü milletvekilimiz de olacak”

CHP'nin muhafazakar tabanla iletişimi kopardığını belirten Kılıçdaroğlu, artık hedefin bir araya gelmek olduğunu belirtti.

CHP’de başörtülü milletvekilinin bulunup bulunmayacağına dair soruyu cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Başörtülü belediye meclis üyelerimiz, belediye başkan adaylarımız var. Milletvekillerimiz de olur, niye olmasın” dedi.

“Başörtüsü yasağını ben kaldırdım”

Kılıçdaroğlu; CHP’nin geçmişinde izlediği politikanın doğru olmadığını belirterek, “Başkan olduğum zaman da YÖK Başkanı Yusuf Ziya Öcan'a, üniversitelerde yasağın kaldırılması gerektiğini söyledim ve kaldırdılar” ifadelerini kullandı.

Sunucunun "Başörtüsü yasağını ben kaldırdım mı diyorsunuz?" diye sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Evet" cevabını verdi.