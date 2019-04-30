Kılıçdaroğlu: Bana saldıranların tamamı PKK’lıdır

Partisinin Meclis grubunda konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu; “Bana saldıranların PKK'dan farkı yoktur. Onların tamamı PKK'lıdır” dedi.

Güncellenme 30 Nisan 2019 14:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Ankara'nın Çubuk ilçesinde uğradığı saldırıya ilişkin, "Bana saldıranların PKK'dan farkı yoktur. Onların tamamı PKK'lıdır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki saldırıya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Şehit cenazesine ben ve arkadaşlarım birlikte katıldık. Cenaze namazını doğru dürüst kıldırmadı bir grup. Akkuzulu köyü sakinlerine bir şey söylemiyorum. Benim gündeme getirmek istediklerim provokasyon yapanlar. O şehit cenazesine katılan tek genel başkan benim. Daha namazın başında cenaze gelmiş, sloganlar, hakaretler... Bırakın namaz kılınsın, Fatiha okunsun, helallik alınsın. İzin vermiyorlar.

“Şehit cenazesindeki hareket beni derinden yaralamıştır”

Geldiğimiz nokta şudur; Bana yapılan linç girişiminden çok şehit cenazesine yapılan haksızlığı eleştiriyorum. Şehit cenazesindeki hareket beni derinden yaralamıştır. Arkasından bir linç girişimi. Bunu yapmak istiyorlardı, yapamadılar, beceremediler. Verilmiş sadakamız varmış.

“Oradakilerin de PKK’dan hiçbir farkı yok”

Hayatımda iki kez akrep denilen araca bindim. Biri Şavşat'taki terör örgütü PKK saldırısıydı. Akkuzulu köyünde de yine bir akrep aracına bindim. Oradakilerin de PKK'dan hiçbir farkı yok. PKK ülkeyi bölmek istiyor, bunlar da ülkeyi bölmek istiyorlar. Aynı yolun yolcusular. Biz sakinliğimizi koruduk, ne yaparsa yapsınlar. Sayın İmamoğlu'nun mitingi vardı, kendisiyle de konuştum.

Hiç kimse unutmasın, bu partinin koltuğunda ilk oturan kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Boynunda idam fermanıyla Türkiye'nin bağımsızlığını sağladı. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk vardır."