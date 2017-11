Kılıçdaroğlu: Atatürk hepimizin ortak değeri

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Bugünlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik bir sevgi dalgası var. Çünkü Atatürk hepimizin ortak değeri" dedi.

Güncellenme 14 Kasım 2017 15:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Irak ve İran sınırında yaşanan depremi hatırlatarak, iki ülkeye geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye'nin depremin ne kadar acı olduğunu bildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin de Türk Kızılayı ile iş birliği içinde bölgeye yardımlar gönderdiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, dün akşam Antalya'nın Finike, Kumluca, Demre ve Kaş ilçelerinde yaşanan şiddetli yağış, dolu ve hortumun çiftçilere büyük ölçüde zarar verdiğini belirterek, hükümetin bir an önce bu bölgeye el atmasını ve zararların karşılanmasını beklediklerini söyledi.

"Atatürk ve arkadaşları bizim baş tacı ettiğimiz değerlerdir"

Her bireyin ve her ailenin olduğu gibi her ülkenin de değerleri bulunduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bugünlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik bir sevgi dalgası var. Bu bizi son derece memnun ediyor. Çünkü Atatürk hepimizin ortak değeri. A partisinin B partisinin değil, 80 milyonun ortak değeridir. Ortak değerlerimize nasıl sahip çıkıyorsak, bu ülkenin kurtuluşunda emek harcayan, her alanda Türkiye'nin çağdaşlaşmasına katkılar veren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bizim baş tacı ettiğimiz değerlerdir. Düşmanları bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı gösterdiler. Çünkü o savaşı da kurallarına göre yaptı. Bir başka ülkenin bayrağına basılmasına izin vermedi. Bunun için bir anlamda dünyanın ortak değeridir. Dünya önünde saygıyla eğilmiştir."

O döneme ait zaman zaman "camileri kapattılar, şunu yaptılar bunu yaptılar" gibi çeşitli eleştiriler dile getirildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir sürü laf. Bunlar rivayetler. Yok böyle bir şey. Kızgınlıklarını bu rivayetlerle götürmeye çalışıyorlar." dedi.

Cumhuriyet ilan edilmeden önce 1 Mart 1923'te Atatürk'ün 4. Yasama Yılı açılış konuşmasından bir bölüm okuyan Kılıçdaroğlu, bu konuşmada Atatürk'ün "Geçen yıl içinde vakıf bakanlığı, dini yapıların onarımında çalışma yapmıştır. 126 cami ve mescit, 31 medrese ve okul bulunmaktadır...." dediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, "Bunların tamamını Cumhuriyetin o yoksul döneminde tamir ettik diyor ve TBMM kürsüsünden bütün dünyaya duyuruyor. Siz tarih mi bilmiyorsunuz? Eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasa bizim minarelerimizde 5 vakit ezan okunur muydu? Bu gerçeği herkesin bilmesi lazım." dedi.

Sanki bu ülkede meralar yok, üretici yok

Türkiye'deki et üretiminde yüzde 23 azalma olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "7 yıldır et ithalatı yapıyorsunuz, hani üretim artacaktı? Üretim azaldı. Et ithalatına 5 milyar dolar para ödedik. Sanki bu ülkede meralar yok, üretici yok. Dışarının besicisini kazandırıyorsun. 70 bin kasap esnafına sesleniyorum; sen bunun hesabını sandıkta sormak zorundasın. Bizim kasapları Sırp kasabına teslim ettiler. Besmelesiz eti getirdiler, löp eti getirdiler halka yedirmeye çalışıyorlar, sen onu otur sarayında ye." diye konuşt