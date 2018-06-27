Kılıçdaroğlu açıklama yaptı! Yine istifa yok

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin CHP'nin değeri olduğunu, il başkanlarına İnce'ye yardımcı olmaları konusunda talimat verdiğini söyledi.

Güncellenme 27 Haziran 2018 13:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse şunu unutmasın, herkese açık ve net söylüyorum, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz" dedi.

İnce, CHP’nin değeridir

Bu seçimlerin, eski klasik seçimler gibi olmadığını, yeni bir sistem, rejim içinde yeni bir seçim anlayışıyla yollarına devam edeceklerini vurgulan Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin bunu unutmaması gerektiğini, açık ve net söylediğini, Muharrem İnce'nin CHP'nin bir değeri olduğunu, onu da sonuna kadar kucakladıklarını, medyanın bunu iyi bilmesi gerektiğini, aralarında ayrılık gayrılık olmadığını, CHP'lilerin ilkelerin insanı olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, kendileri ile birlikte yürümek isteyenlerle gönül gönüle ve birlikte yürüyeceklerini, ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi, adaleti, hakkı ve hukuku getirinceye kadar yürüyeceklerini belirtti.

İl Başkanlarına İnce talimatı

CHP'nin hakkın, hukukun, adaletin, barışın ve huzurun teminatı olduğunu bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin bütün Türkiye sathında ve yurt dışında yaşayan vatandaşların da güvenliğini sağlayan tek siyasal parti olduğunu, Kuvayımilliye'den geldiklerini, hiç kimseyi ötekileştirmeden 81 milyonu kucakladıklarını, Muharrem İnce'nin '81 ili gezeceğini' ifade ettiğini, bütün il başkanlarına talimat verdiğini, illere geldiği zaman karşılanacağını, halkla buluşturulacağını, ne gerekiyorsa yapılacağını, hiç bir endişesi olmadığını söyledi.