Kılıçdaroğlu: ABD'ye aynı şekilde cevap verilmeli

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin iki Türk bakan hakkındaki skandal kararına tepki gösterdi.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 12:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül için aldığı yaptırım kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, bu karara aynıyla cevap verilmesi gerektiğini ve iki ABD'li bakan için de böyle bir karar alınması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "ABD'nin aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. 15 Temmuzun arkasında Pensilvanya'daki kişinin olduğunu biliyoruz. Yanlışlık al papazı ver papazı girişiminden kaynaklanıyor. Mutekabiliyet kurallarina uygun olarak ABD'li bakanlar hakkında aynı kararın alınmasını bekliyoruz. Eğer bir sorun varsa, oturulur, görüşülür, konuşulur. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz" dedi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, ABD ile ilişkilerin sağlıklı zeminde çözülmesi gerektiğini, darbe girişiminin arkasında Pensilvanya'da oturan kişinin olduğunu bildiklerini söyledi.