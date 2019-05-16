Kılıçdaroğlu: 5 vakit ezan Atatürk sayesinde okunuyor!

Kılıçdaroğlu, Türkiye’de 5 vakit ezanın Atatürk sayesinde okunduğunu ileri sürdü.

Güncellenme 16 Mayıs 2019 15:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Türkiye’de 5 vakit ezanın Mustafa Kemal Atatürk sayesinde okunduğunu ileri sürdü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a gitmek üzere yola çıktığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün daha önce İstanbul'a geldiğinde, Çanakkale'yi geçip Dolmabahçe'nin önünde demirleyen gemileri gördüğünde "geldikleri gibi giderler" dediğini aktardı.

“Mazlum bir milletin mücadelesini başlattı”

Atatürk'ün 100 yıl önce bugün Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket ettiğini, bunun Türkiye ve dünya tarihi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün bütün egemen güçlere karşı mazlum bir milletin mücadelesini başlattığını söyledi.

“5 vakit ezan Atatürk sayesinde okunuyor”

"Bugün konuşuyorsak, bayrağımızın altında onurla yaşıyorsak, minarelerden 5 vakit ezan okunuyorsa Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının sayesindedir" diyen Kılıçdaroğlu, milletin, yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu, kadını, erkeğiyle ortak bir mücadele yürüterek, olağanüstü bir başarı elde edip cumhuriyeti kurduğunu kaydetti.