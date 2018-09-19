Kıdem tazminatında flaş gelişme!

Çalışanların mali ve sosyal hakları Temmuz ayından itibaren değişti. Buna göre, bundan sonra işten ayrılanlar daha yüksek kıdem tazminatı alacak.

Güncellenme 19 Eylül 2018 11:57

Temmuz ve Aralık döneminde kıdem tazminatı alacaklara daha yüksek ücretten tazminat ödenecek. Hürriyet’in haberine göre, çalışanların mali ve sosyal hakları Temmuz ayından itibaren değişti. Bu kapsamda memur ve işçiler de dahil, tüm çalışanların sosyal güvenlik hakları ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor ve değişiklikleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor.

Ne kadar ödenecek?

Bu kapsamda yapılan değişikliğe göre, memurların taban aylıkları ve kamuda sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı temmuz ayından itibaren yeniden belirlendi. Öte yandan, sözleşmeli personelin tavan ve taban ücretleri de yılın ikince yarısında yüzde 8.65 oranında arttırıldı. Bu değişikliklerle birlikte işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı da arttırıldı. Buna göre, kıdem tazminatının tavanı 5.434,42 liraya çıkartıldı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 liraydı. Böylece yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı için ödenecek tavan tutarı yüzde 8.65 arttırılmış oldu. Yani, çalışanlar yılın ikinci yarısında daha yüksek kıdem tazminatı alabilecekler. Temmuz-Ağustos ayında tazminatını alanlar eksiklerini tamamlayacak.

Kimler kıdem tazminatı alabiliyor?

Peki, çalışma hayatı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında gelen kıdem tazminatının hangi hallerde alınabilecek? Kıdem tazminatında birinci şart, işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurup emekli olanlar da tazminat alabiliyor. Altını bir kere daha çizeyim, kendi isteği ile istifa edenler tazminata hak kazanamıyor.