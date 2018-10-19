Khabib'in babasından McGregor'a davet!

Khabib Nurmagomedov'un babası oğluna ve Müslümanlara karşı ırkçı sözler sarf eden McGregor'u Dağıstan'a davet etti.

Güncellenme 19 Ekim 2018 15:29

UFC Hafif Sıklet Şampiyonu Khabib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov yeniden gündeme geldi. Baba Nurmagomedov, 7 Ekim tarihinde oğlu tarafından yenilen McGregor'u Dağıstan'a davet etti.

"Her şeyi geçiyorum ve affediyorum”

Nurmagomedov, "Onur konuğu olarak eski UFC şampiyonu Oleg Taktarov ve McGregor'u 15 Aralık'ta Dağıstan'ın Ali Aliyev Spor Sarayı'nda düzenlenecek olan Profesyonel Sambo Dünya Şampiyonası'na davet ediyorum" dedi. Ayrıca Nurmagomedov, McGregor'un dövüş öncesi kendisi hakkında kötü sözler söylemesini de affettiğini açıkladı. Nurmagomedov, "Her şeyi geçiyorum ve affediyorum, merhametli olmalıyım" diyerek McGregor'a karşı kin beslemediğini bildirdi.

Baba Nurmagomedov, Türkiye başta olmak üzere başka ülkelerdeki spor hocalarına seslenerek, kendi takımlarını hazırlayarak Dünya Sambo Şampiyonası'na katılmaya davet etti.

Irkçı sözler söylemişti

7 Ekim tarihinde düzenlenen UFC Hafif Sıklet maçında Nurmagomedov McGregor'u yenerek UFC şampiyonu unvanını koruyabilmişti. Fakat dövüş öncesi ve sonrası McGregor ve taraftarları Khabib ve babası Abdulmanap Nurmagomedov hakkında ırkçı sözler söylemişti.