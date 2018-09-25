"Kestane karası" Karadeniz'i sert vurdu
Bu sabah saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de etkili olan etkili fırtına dev dalgalar oluşturdu.
Batı Karadeniz’de bu sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına etkili oldu. Zonguldak'ta, halk arasında "kestane karası" olarak bilinen fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
Balıkçılar limana sığındı
Alaplı’da şiddetli fırtına, kıyılarda dev dalgalar oluşturdu. Bu kapsamda çok sayıda balıkçı, fırtına nedeniyle Alaplı Limanı'na sığındı.
Yük gemileri Sinop limanına sığındı
Karadeniz’de etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı.
Dev dalgalar oluştu
Doğu ve batı yönünden sert esen rüzgarlar nedeniyle oluşan dalgalarda yol almakta zorlanan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirlemek zorunda kaldı.
Balıkçılar denize açılamadı
Olumsuz hava koşullarından balıkçılar da etkilendi. Çok sayıda balıkçı teknesi oluşan dalgalar sebebiyle denize açılamadı.
Kuvvetli rüzgar da etkili oldu
Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 30 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
4 metrelik dalgalar oluştu
İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar, 4 metrelik dalgalar oluşturdu.
Mendireği aşan dalgalar yüzünden yük gemileri ve balıkçı teknelerinin Amasra Limanı'na sığındıkları görüldü.
Amasra belediyesinden uyarı
Amasra Belediyesi, vatandaşları Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyardı.
Kestane karası fırtınası uyarısı yapıldı
Meteorolojiden kestane karası fırtınası uyarısı yapılmasının ardından Karadenizli balıkçılar da önlem almaya başladı.
Balıkçılar önlem aldı
Balıkçılar fırtınadan etkilenmemek için tekne ve kayıklarını kıyıya çekti.