Kestane fiyatları dudak uçuklatıyor!

Bursa'da satılan kebap kestanelerin fiyatları 70-75 TL'ye kadar çıktı.

Güncellenme 09 Şubat 2018 16:28

Kış aylarının vazgeçilezi haline gelen kestane fiyatları Bursa'da kırmızı eti solladı. Özellikle kaldırımda seyyar satıcıların sattığı kebap kestane fiyatlarının kilosu 75 TL'ye kadar çıktı

Fiyatlar 70-75 arası değişiyor

Vazgeçilmez lezzetlerden biri olan kestane, pazarda ve seyyar satıcılar tarafından satılıyor. Pazar yerlerinde çiğ olarak satılan kestane 20-25 TL arası değişirken, kaldırım üzerinde seyyar satıcılar tarafından satılan kestane fiyatları ise 70-75 TL arası değişiyor.

Fiyatlar arttıkça, talep azalıyor

Seyyar satıcı Hasan Arslan, kestaneye yüksek fiyatları nedeni ile ilginin azaldığını pazarda ve manavda çiğ satılan kestanenin kilosunun 20-25 olduğunu söyledi. Arslan, ayrıca bir kilo kestanenin piştiği zaman fire verdiğini, bu nedenle kebap kestanenin fiyatlarının 70-75 arası değiştiğini belirtti. Kömür ve kağıt masarafları nedeni ile de fiyatın yükseldiğini belirten pazarcı, fiyatların yükselmesi dolayısı ile talebinde düştüğünü söyledi.