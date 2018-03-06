Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu askerlik görevini tamamlayarak bugün terhis oldu.

Güncellenme 06 Mart 2018 15:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu'nun yaklaşık altı aydır askerde olan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu. Kılıçdaroğlu'nun verdiği kilolar ise gözlerden kaçmadı.

Sivas'ta 15 Eylül 2017'de acemi birliğine teslim olan Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik yaptı. 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, terhis oldu.

Usta birliğini Temeltepe Askeri Kışlası'nda yapan Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde CHP İl Bakanı Ulaş Karasu ve il teşkilatı tarafından alındı. Öğle saatlerinde ise uçakla Sivas'tan ayrılacağı bildirildi. Kerem Kılıçdaroğlu, babasının da katıldığı 2 Aralık'taki törende yemin etmişti.



