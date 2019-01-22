Kerç Boğazı’ndaki kazadan kurtulan Türklerin isimleri belli oldu

Kerç Boğazı’nda meydana gelen kazadan kurtulan Türklerin isimleri açıklandı.

Güncellenme 22 Ocak 2019 17:23

Kerç Boğazı’nda meydana gelen kazadan kurtulan Türklerin isimleri belli oldu. Boğazda alev alan iki gemide yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi. Gemilerdeki 8 Tük denizcinin kurtarıldığı belirtildi.

Kurtulanların isimleri belli oldu

Kurtarılan Türk denizcilerin isimlerinin, Kaptan Ozan Güleç, Üçüncü Kaptan Eren Köklü, Aşçı Alper Boyayapan, Güverte Stajyeri Tolga Görgülü, Kaptan Eralp Akat, İkinci Kaptan Emre Şen, Aşçı Ali Karaoğlu, Güverte Stajyeri Tamer Yankı olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Moskova Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, iki gemide toplam 31 mürettebatın bulunduğu, her iki gemiden toplam 8 Türk vatandaşının kurtarıldığı belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında Türk de var

Kurtarılan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunun kaydedildiği açıklamada, “Vefat edenler arasında vatandaşlarımızın da bulunduğu bilgisi intikal etmekle birlikte, net sayının teyidi beklenmektedir. Rus makamlarından alacağımız ilave bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadesi kullanıldı.