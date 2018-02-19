Kentsel dönüşümün en prestijli projeleri

İstanbul Avrupa Yakasında ‘yerinde dönüşüm’ denince ilk akla gelen ilçelerden Kağıthane yüksek prim vaat eden prestijli konut projelerine ev sahipliği yapıyor.

Güncellenme 19 Şubat 2018 17:09

İstanbul’da kentsel dönüşümün merkezi haline gelen ilçelerden Kağıthane’nin değeri her geçen gün yükseliyor. Markalı konut projelerin art arda yükseldiği ilçe yatırımcısına yüksek prim vaat ediyor.

Kaliteli yaşam standartları ile merkezi konumu bir arada sunan Kağıthane ilçesi ilerleyen zamanlarda daha çok kazandırmayı ve sürekli yenilenmeyi amaçlıyor. Bölgeden konut sahibi olanlar karlı bir yatırıma imza atıyor.

İstanbul Avrupa Yakasının kentsel dönüşüm merkezi ilçelerinden Kağıthane’nin en prestijli ve yükse kazanç vaat eden projelerini dizler için derledik:

DKY On

DKY İnşaat kalitesiyle Kağıthane’de konumlandırılan karma konseptteki projede 205 adet konut, ofis ve ticari üniteler yer alıyor. Projede metrekare büyüklükleri 57 metrekare ile 86 metrekare aralığında değişiklik gösteren 1+1,5 ve 2+1,5 tipinde tasarlanmış daire seçenekleri yer alıyor.

38 bin metrekare alanda 200 milyon TL yatırım değeri ile hayata geçirilen projede teslimler Mart 2018 tarihinde yapılacak.

MİNT E-5

Sektörün yenilikçi ismi MİNT Yapı tarafından E-5 otoyolu üzerinde sektöre kazandırılan merkezi konumuyla dikkat çeken proje yatırımcısına yüksek kazanç vaat ediyor.

Yeni nesil şehir apartmanı konseptinde 12 katlı olarak tasarlanan projede 101 adet konut ve 1 adet de ticari ünite yer alıyor. Şehrin merkezinde eğlence ve sosyal aktivitelerle dolu yepyeni bir yaşama davet eden projede 1+0, 1+1, 2+1 tipinde tasarlanmış daire seçenekleri yer alıyor.

12 katlı yeni nesil şehir apartmanı MİNT E-5’te 101 adet konut ve 1 adet ticari üniteyle yeni bir hayat başlıyor. Proje sunduğu ayrıcalıklar ve iş ve yaşam merkezindeki konumuyla yatırımcısına büyük prestij ve kazanç sağlayacak.

MİNT Çağlayan

Yine bir MİNT Yapı projesi olan MİNT Çağlayan projesi kentsel dönüşümün İstanbul’da en etkili bölgeler arasında ilk sırada yer alan İstanbul Avrupa Yakası ilçelerinden Kağıthane’de konumlandırılan projede büyüklükleri 35 ile 77 metrekare aralığında farklılık gösteren 1+0 ve 1+1 konseptlerinde tasarlanmış 140 adet konuttan meydana geliyor.

Dairelerde bulunan modüler yapı ile bağımsız bölümler birleştirilerek daha büyük yaşam alanları elde edilmesine olanak sağlayan proje de yatırımcısına yüksek prim vaat eden projeler arasında yer alıyor.

Anahtar teslimlerinin Eylül 2018 tarihinde yapılması planlanan projede alıcıya 18 ay kira garantisi sunuluyor. Merkezi konumuyla dikkat çeken proje Çağlayan metro durağına sadece 2 dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor.

Mevsim İstanbul

Sarılar İnşaat güvencesiyle İstanbul Avrupa Yakasının prestijli bölgesi Kağıthane’de sektöre kazandırılan Mevsim İstanbul projesi sunduğu eşsiz Belgrad Ormanları manzarası ile alıcısını adeta büyülüyor.

Projede 187 adet büyüklükleri 93-255 metrekare aralığında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1 tipinde tasarlanmış daire seçenekleri yer alıyor. Yüksek kazanç sağlayacak prestijli projede anahtar teslimlerinin ise 2018 yılının sonunda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Nef Kağıthane

Gayrimenkul sektörünün öncü isimleri arasında yer alan NEF (Timur Gayrimenkul) tarafından NEF adıyla hayata geçirilen sekizinci proje olma özelliğini taşıyan projede 1+1 ve 2+1 tipinde tasarlanmış daire seçenekleri yer alıyor.

Teslimlerin Aralık 2018 tarihinde yapılması planlanan proje teknik ve sosyal donatıları ile alıcısını büyülemeyi başarıyor.

Kordon İstanbul

Yarım asırlık tecrübesiyle sektörün güçlü ismi Ege Yapı imzasını taşıyan Kordon İstanbulprojesi iş ve yaşamın tam merkezinde Kağıthane’de konumlanıyor. Teslimlerin Mart 2019 tarihinde yapılması planlanan projede 1+0, 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde dizayn edilmiş daireler bulunuyor.

Proje alıcısına keyifli bir yaşam ve karlı bir yatırım olanağı sunuyor.

Porta Vadi

Tüm Yapı tarafından Kağıthane’de yaşama kazandırılan Porta Vadi projesi 4 blok şeklinde konut, ofis ve ticari birimlerden oluşacak şekilde karma konseptte tasarlandı.

1 bloğu konut diğer 3 bloğu ofis olarak tasarlanan proje Cendere Vadisi’nde konumlanıyor. Porta Vadi’de yatırımcının değerlendirmesine 72 daire, 166 ofis ve 20 mağaza sunuluyor. Merkezi konumu ile dikkat çeken proje şehir içinde ulaşımı sorun olmaktan çıkarıyor. Bu özelliğiyle de yüksek prim vaat ediyor.

Kaynak: Emlak Gündem