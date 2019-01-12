Kenevir üretimi yapacak il sayısı arttırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenevir üretimi açıklamasından sonra bakanlık üretim yapacak il sayısını arttırdı. Bu konuda teşvik verilip verilmeyeceği ise merak konusu.

Güncellenme 12 Ocak 2019 11:05

Türkiye’de üretimi 1933’te yasalar kapsamında yapılan kenevir, Tarım ve Orman Bakanlığının 29 Eylül 2016'da izne tabi kültür bitkisi statüsüne alındı. Bu yönetmelikle üretilecek il sayısı 18’den 19’a çıkarıldı. Şanlıurfa bu listeden çıkarılırken Bartın ve Karabük eklendi. Kenevir yetiştirilmesine izin verilen iller Amasya, Antalya, Burdur, Çorum, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olarak belirlendi.

2016’da yasal bir düzenleme yapıldı

Sözcü’nün haberine göre, yönetmelikle daha önce 1 Ocak-28 Şubat olan bakanlıktan izin alma süresi 1 Ocak-1 Nisan olarak uzatıldı. Fakat bu yönetmeliğin çıkarılması da üretimde artış sağlamadı. Tohumun İsrail’den getirilmesi ve üretimde teşvik bulunmaması maliyeti yükseltti. Bu nedenle bu izin çiftçilerin dikkatini çekmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan heyecanlandıran açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan kenevir üretiminin artırılacağı açıklaması başta Rize’nin Kendirli ilçesi olmak üzere üretim izni bulunan illerdeki çiftçileri heyecanlandırdı. Bu illerdeki çiftçiler üretim için teşvik olup olmayacağı konusunu merakla bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı dost görünen düşmanların Türkiye’den kenevir üretimini aldığını, kenevirin ithal edildiğini, bu nedenle buna dayalı yapılan ürünlerin de ithal edildiğini söylemişti.

Yıllara göre üretimi ve kazandı

Kenevir yıllık üretimi 2004’te 30 tona düşerken, 2013 yılından bu yana 1 ton olarak seyrediyor. 2016’daki yasal düzenleme de kenevir üretimini arttırmaya yetmedi. 2000 yılında 592 tonluk kenevir tohumu ithalatı için 321 bin 479 dolar ödenirken, 2017'de bin 921 ton için ödenen rakam 2 milyon 372 bin dolara çıktı.

Dünyada kenevir üretimi ne durumda?

Nüfus artışına ve birçok ülkede kullanımının serbest bırakılmasına paralel olarak kenevir pazarı hızlı bir büyüme trendi izliyor. Kenevirden lif ile kağıt ve yakacak hammaddesi üretilirken, tohumu ise ilaç, yağ ve kuş yemi olarak kullanılıyor. Grand View Research raporuna göre, 36 ülkede üretimi yapılan endüstriyel kenevirin 2017 yılında 4 milyar dolar olan parasal büyüklüğünün 2025 yılında 11 milyar dolara çıkması bekleniyor. Dünyanın en büyük kenevir üreticileri ABD, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Brezilya, Almanya, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor.