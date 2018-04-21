Kendisiyle evlenmek isteyen genci tüfekle vurdu!

Adana'da bir genç evlenmek için kaçırdığı kız tarafından boş bir evde taciz iddiasıyla vurularak öldürüldü.

Güncellenme 21 Nisan 2018 11:24

Henüz 19 yaşında olan Yeter A., kendisini evlenmek için kaçıran ve taciz eden Muhammet Yıldırım'ı portakal bahçesinde bulunan boş bir evde tüfekle vurarak öldürdü. Zanlılardan Yeter A. ile Şükrü D. tutuklanırken diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olay Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. 25 yaşındaki Muhammet Yıldırım sebebi anlaşılamayan bir cinayete kurban gitti.

Yıldırım ve Yeter baş başa kaldı

İddiaya göre, Muhammet Yıldırım, yanında bulunan 18 yaşındaki kız kardeşi Fatma Y. ve yakın arkadaşı Şükrü D. ile beraber konuşmak için kız arkadaşı Yeter A.'yı araba ile aldı. Bahsi geçen 4 kişi bir portakal bahçesindeki boş ve eski eve gitti. Yiyecek almak için evden ayrılan Şükrü D.'den sonra Fatma Y.'yi imam nikahlı eşi evden aldı. Bu sırada Yeter ve Muhammet baş başa kaldı.

Evlenmek istemiş

Yeter A.'ya amacının evlenmek olduğunu söyleyen Yıldırım, bu sebeple kendisini kaçırdığını, bulundukları yere yatak ve ihtiyaç duydukları malzemeleri getirdiğini söyledi. Yıldırım, "Burada her şey bitsin evlenelim" dedi.

Tartışma çıkmış

Bu konuşma sonrası ikili arasında tartışma çıktı. Yıldırım araçta buluna tüfeği Yeter'e vererek, "Al bunu, sana sarkıntılık edersem beni vur" dedi.

Taciz ettiği iddiası ile ateş etmiş

Kısa süre sonra ise Yeter A. kendisini taciz ettiği iddiası ile Yıldırım'a korkutmak amaçlı ateş açtı. Sol kasığından vurulan genç adam olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından Yeter A. ise olay yerinden kaçtı.

Vatandaşlar olay yerine gitti

Silah seslerinin duyulmasından sonra çevredeki vatandaşlar, Yıldırım'ı kanlar içinde yerde buldu. Yıldırım'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri Yeter A., Fatma Y., Şükrü D. ve Ahmet Y.'yi gözaltına aldı. Zanlı Yeter A. ile Şükrü D. tutuklandı, iki şüpheli serbest bırakıldı.