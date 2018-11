Kendisini almayan şoföre böyle saldırdı

Başakşehir’de bir vatandaş kendisini almayan bir midibüs şoförüne tekme tokat saldırdı.

Güncellenme 22 Ekim 2018 17:45

Başakşehir’de bir vatandaş, yolcu taşıyan midibüs şoförüne tekme tokat saldırdı. Kavga anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Şoför şahsı almadı

Başakşehir Boğazköy'de kapalı pazara ücretsiz yolcu taşıyan bir midibüs, durak olmayan yerde binmek isteyen vatandaşı almadı.

Şahıs bu durumu çok sinirlendi

Bu duruma çok sinirlenen vatandaş, başka bir durağa girerek kendisini almayan aracın gelmesini bekledi. Durakta bekleyen şahıs, midibüsün kapısı açılır açılmaz şoför Hasan Alıç’a tekme tokat saldırdı. Üst üste gelen yumruklar atında adeta ezilen şoförü, araya giren yolcular kurtardı.

Saldırgan kaçtı

Saldırgan kişi olay yerinden kaçarken 65 yaşlarındaki midibüs şoförü polis merkezine giderek şikayette bulundu. Midibüs şoförüne yumruklu saldırı ve yolcuların paniği araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.