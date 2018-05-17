Kendisine "Canım" diyen garsonu vurdu

Safranbolu'da otele giden iki şahıs kendisine "canım" diye hitap ettiği gerekçesi ile garsonu vurdu.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 17:28

İddiaya göre, Safranbolu'ya bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Kabakçı Cami Caddesi'nde sabah saatlerinde kahvaltı yapmak için bir otele giden 40 yaşındaki Abdulkerim Y. ve arkadaşı 51 yaşındaki Veysel D. burada çalışanlardan kahvaltı istedi.

Tartışma çıktı

Kahvaltı yaptıktan sonra otelden ayrılan Y. ve D., arkalarından gelen garson Metehan E. ile tartıştı. Çıkan tartışma sonrası ise müşteriler, silahla garsonu bacağından yaraladı.

Olay yerinden kaçtılar

Olaya şahit olan otelin diğer çalışanları durumu hemen polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Y. ve arkadaşı Veysel D. olay yerinden otomobille kaçtı.

Polis zanlıları yakaladı

Üzerine sıkılan 5 mermiden 3’ü bacaklarına isabet eden E., ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, plakası belirlenen otomobil ile kaçan şahıslar ise Karabük çıkışında Karabük Bölge Trafik ekipleri tarafından yakalandı.

İki kişi gözaltına alındı

Otomobilde bulunan iki kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı belirlenen 9 mm çapındaki tabanca ise otomobilde kapının cep kısmında ele geçirildi.

Sinirlenip ayağına sıkmış

Bu sırada bölge trafik ekiplerince gözaltına alınan ve olayı gerçekleştiren Y., polislere ilk ifadesinde garsonun hal ve hareketlerinin hoşuna gitmediğini ve kendisine ‘Canım’ demesine sinirlenerek ayaklarına sıktığını söylediği öğrenildi.



Burada ilk ifadeleri alınan Y. ve D. daha sonra Safranbolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.