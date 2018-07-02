Kendisi küçük faydası saymakla bitmiyor!

Siyah, kırmızı ve beyaz olarak bulunan dutun faydaları saymakla bitmiyor, işte dutun sağlık için yararları...

Güncellenme 02 Temmuz 2018 11:35

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte dalından dutu toplayıp yeme zamanı geldi. Lezzeti kadar sağlık için faydası da saymakla bitmiyor. Kanserden, kalp hastalıklarına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar dutun pek çok faydası bulunmaktadır. 1 çay bardağı kadar dut 1 porsiyon meyveye denk gelmektedir. Günlük 1 çay bardağı kadar dut tüketerek sağlık için faydalı olan vitaminleri almış olursunuz. Diyabet hastaların dut yerken yanında mutlaka protein almaya dikkat etmek gerekir. Böylece kan şekerinin aniden yükselmesinin önüne geçilmiş olacaktır.

Dutun sağlık için faydası

Kötü kolesterolü düşürür

Posalı besinleri tüketmek bağırsak hareketlerini artırır ve zararlı bileşenleri geri emilmesini engeller. Bağırsakta bulunan yağın geri emilimini engelleyerek kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Kötü kolesterolü de düşürerek kalp ve damar sağlığını korumak içinde son derece faydalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

C vitamini vücudun direncini artırmak açısından son derece önemlidir. 1 porsiyon dut günlük C vitamini almak için yeterlidir. Böylece bağışıklık sistemini güçlendirmek için uygun miktar alınmış olur.

Kansızlığı önler

İçeriğindeki yüksek oranda demir kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu desteklemektedir. Bu da kansızlığın ve demir eksikliğinin önüne geçmek için son derece faydalıdır.

Göz sağlığını korur

İçeriğinde bulunan zeaksantin katarakt gibi hastalıkların önüne geçmekte yüksek koruyucudur.

Kansere karşı koruyucu

İçeriğinde bulunan A ve C vitamini anitoksidanlar sayesinde tam bir kanser savar görevi görür. Aynı zamanda antioksidanlar hücrelere zarar verecek kanserli hücre oluşumunun önüne geçer.

Sindirime yardımcı

1 porsiyon dut günlük ihtiyacınız olan lif miktarının yüzde 10’unu karşılamaktadır. İçeriğindeki sindirime yararlı olan lifler besinlerin bağırsak hareketlerini hızlandırır ve düzene sokar. Böylece gaz sorunlarının ve kabızlık gibi sorunların önüne geçilmiş olur.

Kemikleri güçlendirir

Dut meyvesinin içerisinde bulunan kalsiyum ve demirin yanı sıra içeriğinde bir miktar magnezyum ve fosfor bulunmakta ve kemik dokusu için de son derece faydalıdır. Mevsiminde 1 çay bardağı kadar dut tüketmek kemik hastalıklarının önüne geçmek için çok büyük önem taşımaktadır.