Kendini böyle savundu

Murat Başoğlu eski eşini tehdit ettiği yanındaki arkadaşını ise darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alındı.

Güncellenme 01 Kasım 2018 17:08

Son dönemde özel hayatıyla fazlası ile gündeme gelen Murat Başoğlu şimdi ise eski eşini tehdit edip, yanında çalışan bayanı ise darp ettiği skandal ile gündeme geldi. Bu nedenden dolayı Bodrum adliyesine gelerek ifade verdi. İfade sonrası serbest bırakılan ve sonra kendisi gelip Emre Sönmez isimli çalışandan şikayetçi olan Başoğlu, gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı.

Herkes üstüme geliyor

Eski eşi Sadiye Hande Bermek’e attığı mesajları cep telefonundan gösteren Başoğlu, eski eşinin kendisine silah sıkmasına karşın ondan şikayetçi olmadığını dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bugüne kadar yazılan bütün yalan haberlere rağmen sustum, konuşmadım. Ama artık konuşma zamanı bence susmaya gerek yok. Görüyorum ki sustukça herkes üstünüze geliyor.”

Hakkında açılan sosyal medya hesabından asılsız paylaşımlar yapıldığını söyleyerek sözlerine böyle sürdürdü:

“Kin ve nefret oluşturup insanları üstüme salmak istiyorlar. Bu işin ilk başında FETÖ ile ilgilide bazı şeyler söylendi. Ben bunlara hep güldüm böyle şeyler olmaz diye düşündüm. Çünkü ben namuslu bir adamım, namussuz bir adam değilim. Ben hiçbir kulun hakkını gasbetmedim. O yüzden hakkımda 'gebersin' diyen herkesten davacı olacağım. Bundan sonra susmayacağım o televizyonlarda benim hakkımda konuşanları, çocuk tacizcisi olduğunu hepiniz gördünüz. Siz asıl insanların kendi pisliklerini örtmek için neler yaptığını görün. Benim artık kameralarla işim bitti."