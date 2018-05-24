Kendini asan vatandaşı görüntüleme yarışı

Beyoğlu'nda kendini ağaca asan vatandaşı görenler cep telefonuna sarıldı.

Güncellenme 24 Mayıs 2018 11:37

Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki ağaçlık alanda sabahın erken saatlerinde bir kişinin kendisini ağaca astığı öğrenildi. Olayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede ağaca asılı olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı cep telefonu ile çektiler

Diğer taraftan yoldan geçen vatandaşlardan bazıları olayı cep telefonlarıyla görüntülerken bazıları ise uzun süre ağaca asılı olan kişiyi meraklı bakışlarla izledi. Yoldan geçen sürücüler ise olayı görebilmek için yavaşlaması trafik yoğunluğu oluşturdu.

Üzerinden kimlik çıkmadı

Ağaca asılı kişiyi fark ederek polis ihbarda bulunan park görevlisi Mustafa Sarı, "Sabah işe geldiğimde ağaca asılmış bir kişi olduğunu fark ettim. Sonra nabzına baktım, ölmüştü. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdim" dedi. Üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen ceset, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.