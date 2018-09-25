Kendine mezar yaptıran Yakup Yavru, hayatını kaybetti

25. Adana Film Festivali’nin açılış töreni sonrası kalp krizi geçiren Yakup Yavru, hayatını kaybetti.

Güncellenme 25 Eylül 2018 09:50

Ünlü oyuncu Yakup Yavru, Adana’da düzenlenen 25. Adana Film Festivali’nin açılış töreni sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yavru, ölmeden önce mezarını yaptırmış ve "Baktıkça ölesim geliyor" demişti.

Otel odasında hayatını rahatsızlandı

Adana Film Festivali’nin açılış ve Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülleri Törenine katılan ünlü sanatçı Yakup Yavru, törenin ardından oteldeki odasında hayatını kaybetti.

Kendine mezar yaptırmıştı

Sağ Salim filmindeki replikleri ve oyunculuyla hafızalara kazınan usta oyuncu Yakup Yavru, memleketi Amasya'da kendisi için 35 bin lira harcayarak, mermer ile taştan mezar yaptırdı. Yavru, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor" demişti.

Hastaneye kaldırıldı

Festival sonrası dinlenmek için oteldeki odasına geçen Yakup Yavru, burada rahatsızlanarak kalp krizi geçiren Yavru, Özel Adana Hastane'sine kaldırıldı. Ünlü sanatçı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yavru'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, Yavru'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle festival kapsamında düzenlenecek bazı etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

35 bin TL harcayarak mezar yaptırdı

Geçtiğimiz aylarda 35 bin TL harcayarak memleketi Amasya’da kendisine mezar yaptıran Yakup Yavru, "Ölümlü dünya ne olur ne olmaz, diye, İstanbul’da Zincirlikuyu değil de kendi öz memleketimde aklım başımdayken, canım sağken yerimi satın alıp, mezarımı yaptırayım; dedim. Hiç olmazsa yarın öldüğümde insanlara sıkıntı çıkarmayım, dedim. Her şey hazır zaten kapakları bile hazır” demişti.

“Yerimi de çok beğendim”

Yakup Yavru, “Çok da keyifli oldu. Zaten yerimi de çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Öyle bir hoşuma gitti ki şimdi bir de hayrat için ismime çeşme yaptıracağım. Ben memnunum. Paraları oraya, buraya savuracağıma kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum. Mezarın arka kısmına özel olarak yaptırdığım 5 göze, ben öldükten sonra yağmur ve kardan etkilenmeyen çeşitli portrelerimi yerleştirecekler” ifadelerini kullanmıştı.

Yavru sözlerini şöyle devam ettirmişti:

Şimdi koyarsak, ayıp olur. Herkes Fatiha okumaya başlar, gerçekten öldü sanırlar. Ben öldükten sonra resimlerimi buraya yerleştirecekler. Çam fidanlarının aralarına da bazı oynadığım sinema filmlerinin afişleri konulacak. Mezarıma yaptırdığım toplam masraf 35 bin lirayı buldu. Daha da harcayacağım.