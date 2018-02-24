Kenan Sofuoğlu'nun geçirdiği kaza yürekleri ağza getirdi!

Milli motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası öncesi çıktığı antrenmanda kaza geçirdi.

Güncellenme 24 Şubat 2018 13:07

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun ilk yarışı öncesi antrenmana çıkan Milli motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu, kaza geçirdi.

Geçirdiği kaza hakkında konuşan Kenan Sofuoğlu, "Bugün 257km/h hızla yaptığımız kazaya rağmen yarınki yarışa çıkıyoruz inşallah!" dedi.

Her şeye rağmen yarışlara katılacak

Sağ kolundan hafif yaralanan ve sol ayağında ciddi bir delik olduğu belirtilen Sofuoğlu, bu duruma rağmen sıralama turlarına katılmayı ihmal etmedi. Sofuoğlu, 1.33.540'lık tur zamanıyla 3. sırada yer aldı. Avustralya'da yapılacağı belirtilen yarışta yer almayı planlayan milli sporcu, önümüzdeki hafta ameliyat olacağını dile getirdi.

Vücudunda yanıklar oluştu

Kaza hakkında bazı açıklamalarda bulunan sporcu, zor nefes aldığını, leğen kemiğinin kırıldığını düşündüğünü, vücudunda yanıklar olduğunu fark ettiğini söyledi. Öte yandan Pirelli yarış direktörü Giorgio Barbier, kazanın tekerleğin yanından kabarcıkların atması sonucu gerçekleştiğini açıkladı.