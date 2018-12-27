Kenan Sofuoğlu: Siyasete espri katmak istedim

Kenan Sofuoğlu tepki çeken paylaşımı için "Siyasete espri katmak istedim. 4 dakikada kaldırdım" dedi.

Güncellenme 27 Aralık 2018 16:53

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, ayaklarını masanın üzerine uzattığı ve karşısında danışmanlarının el pençe divan durduğu fotoğrafı 'Emirerlerim' notuyla paylaşmıştı. Sosyal medyada büyük tepki alan paylaşım için açıklama yapan Sofuoğlu, "Siyasete espri katmak istedim. 4 dakikada kaldırdım" dedi.

'Emirerlerim' notu ile paylaştı

Dünya Motosiklet Şampiyonu olan ve aktif spor hayatını bırakıp AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis'te ayaklarını uzattığı masanın yanında duran danışmanları Semih Bostanlıoğlu ve Levent Yaman'ın yer aldığı fotoğrafı, üzerine 'Emirerlerim' notu yazarak Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medyadan cevap verdi

Kısa sürede TT olan paylaşım büyük tepki çekti. 4 dakika sonra paylaşımı kaldıran Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

"Siyasete biraz espri katmak istedim”

Fotoğrafla siyasete espri katmak istediğini ama paylaşıma farklı anlamlar katıldığını belirten Sofuoğlu, "Siyasete biraz espri katmak amacıyla yapmış olduğum paylaşım, kastının ötesinde anlamlara taşınmıştır. Tabi ki bunu kesinlikle doğru görmüyorum ancak lüzumsuz tartışmalara sebebiyle vermemek için bu paylaşımı 4 dakika içinde kaldırdım. Yanlış anlama üzerinden gelen eleştirilerin, başımın üstünde yeri var. Hususen yanlış anlama kastiyle gelen eleştirileri milletin vicdanına havale eder saygılarımı sunarım" açıklamasını yaptı.