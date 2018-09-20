Kenan Sofuoğlu, F-16 ile yarıştı, bakın kim kazandı?

İstanbul Üçüncü Havalimanı'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan TEKNOFEST başladı.

Güncellenme 20 Eylül 2018 15:38

Festivalin ilk gününde en ilgi çene organizasyon ise AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun, F-16, Formula-1 aracı, iş jeti ve spor araçlarla yaptığı yarıştı.

Hangi aracı kim kullandı?

Yarışta "Red Bull Racing Formula 1 arabası", "Kawasaki H2R", "Tesla P100 DL", "Lotus Evora 430 GT", "Aston Martin The New Vantage", "Solotürk F16 uçağı" ve "özel jet Challenger 605" yer aldı. Söz konusu araçlardan Kawasaki H2R'yi Kenan Sofuoğlu, Lotus Evora 430 GT'yi Red Bull sporcusu Türkiye ralli şampiyonu Yağız Avcı, Aston Martin The New Vantage'i Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kullandı.

Yarışı Sofuoğlu kazandı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun, SOLOTÜRK, Formula-1 aracı, ve spor araçlarla yaptığı yarış festivale katılan binlerce kişi tarafından takip edildi. Yarışı Sofuoğlu kazandı.

Fuar ne zamana kadar sürecek?

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, 23 Eylül'e kadar sürecek.