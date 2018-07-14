Kenan Sofuoğlu: Erdoğan'a hayranım

AK Partili Kenan Sofuoğlu, hayatına dair merak edilenleri anlattı.

Güncellenme 14 Temmuz 2018 11:28

AK Parti'den milletvekili seçilen Kenan Sofuoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hayran olduğunu söyledi.

Daha önce Meclis'e lüks araçla gelen ve gündem olan Sofuoğlu, aday listelerinin açıklanacağı gün Cumhurbaşkanından telefon geldiğini, 'Razılığın varsa seni listelerimize koymak istiyoruz' dediğini, 'Efendim nasıl isterseniz, sizin için kabul ederim bu teklifi' dediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgi ve saygısının çok büyük olduğunu, kibar bir lider olduğunu, 'Kenan seni koyuyorum' demediğini, 'Razılığın var mı?' diye sorduğunu, birkaç saat içinde resmi başvurunun yapıldığını, böylece 3. sıradan aday olduğunu, AK Parti olarak Sakarya'da büyük başarı sağladıklarını söyledi.

Sofuoğlu, "Eşiniz yabancı uyruklu. Tayyip Bey'e bakışı nasıl?" sorusuna, "Cumhurbaşkanımıza olan aşkımı bildiği için, ona saygısı büyük. Evimize geldi sonuçta. Avrupa'da Cumhurbaşkanımızın üzerine çok gidiliyor. Haberleri eşim bana söyleyince bazen sinirlerime hakim olamıyorum, tartışıyoruz" ifadesi ile cevap verdi.

"Muhafazakar yanınıza eşiniz ayak uydurabildi mi?" sorusuna Sofuoğlu, "Evlenirken her şeyi açık açık söylemiştim. Giyim tarzına çok dikkat ediyor, her şeye özen gösteriyor. Eşimin saçı açık. Ben görüşümü söylerim, karar onundur. Eşimle hamdolsun hiçbir sorunumuz yok. En büyük derdimiz evlat kaybımız" cevabını verdi.