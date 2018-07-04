Kenan Sofuoğlu da kayıt yaptırdı!

Milletvekili olan Kenan Sofuoğlu, Lamborghini marka aracıyla Meclis'e kayıt yaptırmaya geldi.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 13:43

24 Haziran'da yapılan seçim sonuçlarından sonra seçilen milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini tamamladı. Yemin ettikten sonra göreve başlamaya hazırlanan vekiller, bir bir Meclis'e gelerek kayıtlarını yaptırıyor. Bunlardan bir tanesi de AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'ydu.

Lamborghini marka aracıyla Meclis'e geldi

Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini Aventador S marka aracıyla geldi ve milletvekilliği kaydını yaptırdı. Kenan Sofuoğlu Sakarya’da düzenlenen partisi toplantısına Lamborghini marka otomobiliyle gelmişti.

"Hedef kitlem gençler ve sporcular olacak"

Yaptırdığı kayıt sonrası açıklama yapan Sofuoğlu "Motorla daha yoğun zamanlarda gelmek istiyorum. Siyaset eğitimi almadım ama en büyük hedefim sporda iz bırakacak adımlar atabilmek. Hedef kitlem gençler ve sporcular olacak" dedi.

"Hızı seven birisiyim"

"Yeni dönemde nasıl bir Sofuoğlu göreceğiz?" sorusuna ise "Hızı seven birisiyim. Siyasette kariyer için değil sporda fayda için buradayım. Spor yönetmeliğimizde eksikliği kariyerim boyunca yaşadım. Spor sadece futbol değil. Yönetmelikte değişiklik için elinden geleni yapacağım" cevabını verdi.