Kenan Sofuoğlu, AK Parti'de ilk toplantısını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile kariyerini bırakıp aday olan Kenan Sofuoğlu, AK Parti'nin toplantısına lüks aracı ile geldi.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 13:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile kariyerini sonlandırıp siyasete atılan dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu, AK Parti'den Sakarya Milletvekili adayı gösterildi.

Daha yolun başında olduğunu belirten Sofuoğlu, öğrenecek çok şeyi olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından adaylık başvurusunda bulunduğunu söyledi.

AK Parti Sakarya milletvekili adayı olarak üçüncü sıradan gösterilen Sofuoğlu, AK Parti Sakarya İl Teşkilatı'nın düzenlediği basın toplantısına katıldı.

Her şeyin çok hızlı geliştiğini söyleyen Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi sonrası adaylık başvurusu olmadığı için öncesinde onu yetiştirdiklerini, birkaç saat sonra listelerde ismini gördüğünü, koşuşturmacaların başlamasının kendisi için hızlı geliştiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye teşekkür eden Sofuoğlu, kendisine böyle bir görev yüklenmesinden dolayı kendisini sorumlu hissettiğini, elinden gelen gayreti göstereceğini, memleketi Sakarya olmak üzere ülkeye faydalı işler yapmak için hep uğraşacağını söyledi.

Sofuoğlu, dünyanın her bir yerini gezdiğini, 20 yıl boyunca çok şeyler, çok yerler gördüğünü, kazandığı tecrübeleri ülkeye faydalı olmak için kullanacağını, daha yolun başında olduğunu, öğrenecek çok şeyi olduğunu belirtti.

Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle kariyerini İtalya'daki yarışlarda sonlandırmıştı.