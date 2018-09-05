Kenan Işık iyileşti demişlerdi ama gerçek bambaşka çıktı

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık'ın iyileştiği hatta Bodrum'da tatil yaptığı iddia edilmişti ama gerçek hiç sanıldığı gibi çıkmadı.

Güncellenme 05 Eylül 2018 09:35

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık 4 yıl önce gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek komaya girmişti. O günden beri yaşan mücadelesi veren Kenan Işık’ın hayati fonksiyonlarının normale döndüğü iddia edildiği ailesi ile birlikte Bodrum’da tatil yaptığı iddia edilmişti.

Bazı görgü tanıkları Bodrum'da bir yazlıkta ünlü sanatçıyı balkonda otururken gördüklerini iddia etmişti ama görünen kişinin Işık'ın kendisine çok benzeyen kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Ünlü sanatçının durumunda bir değişiklik olmadığı, Bodrum'da Kenan Işık sanılan kişinin ise ünlü sanatçıya çok benzeyen kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Zaman zaman Kenan Işık'ın kardeşi Prof. Dr. Memet Cengiz Işık'ı görenler, ünlü sanatçının iyileştiğini düşünüp sosyal medyadan asılsız haberler yayılmasına neden oluyor.