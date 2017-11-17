Kenan İmirzalıoğlu'ndan samimi itiraflar

Kenan İmirzalıoğlu, son filmi Cingöz Recai tutmayınca samimi bir itirafta bulundu.

Güncellenme 17 Kasım 2017 10:54

Bir arkadaşıyla Beşiktaş'ta yemek yiyerken kameralara konuşan ve şu sıralar vizyonda olan Cingöz Recai filminde Meryem Uzerli'yle başrolü paylaşan Kenan İmirzalıoğlu, filmin beğenilmediğini itiraf etti.

"Demek ki hatalarımız var"

İmirzalıoğlu, “Film beklentileri karşılamadı. İyi olduğu zaman bizden, kötü olduğu zaman seyirciden diyemeyiz. Belli ki eksiklerimiz vardı. Seyircimiz de o beklenen ilgiyi göstermedi. İnşallah bundan sonraki işlerimizde aynı hataları yapmayız." ifadelerini kullandı.

"Evet, dizi de beğenilmedi"

Ocak 2018'de, Kanal D'de ekrana gelecek 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi'ne hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun, dizinin çekilen ilk bölümün beğenilmediği ve 2 milyon TL'lik emeğin boşa gittiği öne sürülmüştü. Bu iddialara yönelik soru yöneltilen İmirzalıoğlu şöyle konuştu:"Evet doğru, hayırlısı bakalım. Büyük işlerin böyle bir şeyi olur. Normal bir proje değil. Büyük bir iş yapıyoruz. İddialı yapımları da ekip, bazı sahneler ve yönetmen değişebilir. Geç olsun, güç olmasın. Sorumluluğu büyük. Hakkını vermemiz lazım." dedi.