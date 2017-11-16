Kenan İmirzalıoğlu'ndan itiraf

Kenan İmirzalıoğlu, son filmi Cingöz Recai tutmayınca samimi bir itirafta bulundu. Kenan, "Belli ki eksiklerimiz var." dedi.

Güncellenme 16 Kasım 2017 11:07

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer ve Meryem Uzerli'nin paylaştığı 'Cingöz Recai' 13 Ekim'de vizyona girdi. Film beklenen başarıyı yakalayamayınca Kenan da samimi itiraflarda bulundu.

"Kendimize bir daha dönüp bakmalıyız"

Kenan İmirzalıoğlu gişeyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı: "Valla beklentiyi tam olarak karşıladığı söylenemez. Belli ki, eksiklerimiz vardı. Seyirci beklenen ilgiyi göstermedi. İnşallah bundan sonraki işlerimizde aynı hataları yapmayız. Yabancı filmler daha çok tercih ediliyorsa, kendimize bir daha dönüp bakmalıyız."

"Hakkını vermemiz lazım"

Ocak 2018'de, Kanal D'de ekrana gelecek 'Memed: Bir Cihan Fatihi'ne hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu "Büyük bir iş yapıyoruz. İddialı yapımlarda ekip, bazı sahneler ve yönetmen değişebilir. Geç olsun, güç olmasın. Sorumluluğu büyük. Hakkını vermemiz lazım." dedi.