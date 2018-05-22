Kenan İmirzalıoğlu'ndan alkışlanacak hareket

Kenan İmirzalıoğlu'nun Ankara'da ihtiyaç sahipleri için iftar çadırı kurdurduğu ve bunu herkesten gizlediği ortaya çıktı.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 12:58

Anneler Günü'nde eşi Sinem Kobal'ın Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret eden ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun gidişinin arkasında hayırlı bir işin olduğu ortaya çıktı. İmirzalıoğlu, Ramazan ayında Ankara'daki yedi köye iftar çadırı kurmaya hazırlanıyor.

Her yıl yardım yapıyor

İhtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren usta oyuncu, Ramazan'da da maddi durumu yerinde olmayanları unutmadı. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda Marmaris'te gizlice kurban kestirip etini köy halkına dağıtan Kenan İmirzalıoğlu'nun, bu Ramazan'da hemşehrilerine iftar yemeği vermek için organizasyon yaptığı ortaya çıktı.

Yardımlarını genellikle gizli yapmayı seven İmirzalıoğlu, çok sayıda öğrenci ve şehit ailesine destek vermesi ile biliniyor.

Ramazan'ın son haftasındaki 7 akşam, 7 ayrı köyde iftar çadırı kurdurtacak olan oyuncu, hazırlıkları Ankara ziyareti sırasında tamamladı. Başarılı oyuncu, bunu her ne kadar gizli tutmaya çalışsa da yaptığı yardımı köy halkı ortaya çıkardı.