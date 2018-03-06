Kenan İmirzalıoğlu, yönetmeni bu sözlerle tehdit etmiş!

Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun, kaprisleri ile herkesi bıktırdığı iddia edildi.

Güncellenme 06 Mart 2018 15:28

Üst üst fragmanları yayınlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nin ne zaman yayınlacağı merak konusuyken dizi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Fatih rolündeki Kenan İmirzalıoğlu tüm ekibi yaptığı kaprislerle bıktırmış durumda.

Ocak’ta başlayacak denmişti

Daha yayına girmeden son yılların büyük prodüksiyonlu işleri arasına giren Mehmed: Bir Cihan Fatihi, kadrosundaki önemli isimlerle de adından sıkça bahsettiriyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kenan İmirzalıoğlu ise bu proje ile setlere geri döndü. Ocak'ta başlayacağı söylenen dizi, sette yaşanan gerginlikler ve yaşanan yönetmen değişiklikleri yapımın sarkmasına neden oldu. Dizinin geç başlamasının nedenleri arasında ise Kenan İmirzalıoğlu'nun yapımın ilk yönetmeni Altan Dönmez'le yaşadığı anlaşmazlık gösteriliyor.

Dönmez gitti, Cevdet Mercan geldi

İlk iki bölümü beğenilmeyen diziye harcanan 2 milyon lirada çöp olmuştu. Yapım şirketinin Altan Dönmez'le yollarını ayırdıktan sonra anlaştığı isimse Cevdet Mercan oldu.

“Böyle devam ederse, hepiniz gidersiniz"

Yeni yönetmen geldi ama iddiaları ardı arkası kesilmiyor. Dizinin sıkıntılı bir hal almasının tek nedeni olarak ise Kenan İmirzalıoğlu gösteriliyor. Ünlü oyuncunun sürekli olarak çevresine bağırdığı ve set arkadaşlarına hayli zorluk çıkardığı iddia edildi. Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu'nun, set saatleri uzayınca yönetmen Altan Dönmez'e sert çıkıp, "Böyle devam ederse, hepiniz gidersiniz" ifadelerini kullandığı bile söyleniyor. Bu sözlerden kısa süre sonra ise Dönmez görevinden alınıp yerine başka bir yönetmen getirildi. Sette yönetmen dahil herkese sert çıkışlar yapan İmirzalıoğlu, bölüm başı fiyatını da artırdığı ve 350 bin lira aldığı iddia edildi.